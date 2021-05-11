Штраф за выброшенных животных могут увеличить до 30 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России могут ввести штраф в размере 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца.

Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях разработали глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сегодня с моим соавтором Павлом Крашенинниковым направляем в правительство на получение отзыва целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на защиту животных", – написал Бурматов в своем Instagram.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги. Изменения внесены в Гражданский процессуальный кодекс.