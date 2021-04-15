Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином

Фото: depositphotos/belchonock
Российская кинологическая федерация призвала владельцев собак не оставлять питомцев на привязи у магазинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента федерации Владимира Голубева.
По его словам, собаку могут украсть, обидеть или напугать.
"К сожалению, кража породистой собаки не такая уж редкая ситуация, особенно если она породистая и хорошо ухожена. Таких животных крадут в целях наживы", – предупредил кинолог.
Голубев пояснил, что животное могут перепродать или украсть с целью получения потомства. Также забрать могут и собаку без породы, чтобы потом потребовать выкуп.
Кинолог подчеркнул, что хулиганство является еще одной причиной, почему нельзя оставлять животное у магазина.
"Собаку могут припугнуть или ударить. Не стоит забывать и о догхантерах, которые травят не только бездомных животных. Поэтому оставлять собаку около магазина очень опасно", – рассказал специалист.
Также он отметил, что привязанный питомец может стать жертвой стаи бездомных собак.
По словам Голубева, оставаясь в одиночестве, собака также подвергается сильному стрессу.
"Находясь в одиночестве в незнакомом месте, питомец будет испытывать стресс и может внезапно напасть на проходящего слишком близко прохожего. За такое поведение потом придется отвечать хозяину", – сказал специалист.
Ранее сообщалось, что РКФ составила список важных аспектов ухода за собакой. Голубев подчеркнул, что будущим хозяевам следует понимать, что питомец становится их ответственностью на долгие годы.
По мнению кинолога, в первую очередь стоит определиться с породой, исходя из своих целей. На следующем этапе важно проверить наличие необходимых документов собаки. Кроме того, у щенка должна быть метрика – аналог свидетельства о рождении для собак – и родословная.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: