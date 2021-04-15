Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином

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Российская кинологическая федерация призвала владельцев собак не оставлять питомцев на привязи у магазинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента федерации Владимира Голубева.

По его словам, собаку могут украсть, обидеть или напугать.

"К сожалению, кража породистой собаки не такая уж редкая ситуация, особенно если она породистая и хорошо ухожена. Таких животных крадут в целях наживы", – предупредил кинолог.

Голубев пояснил, что животное могут перепродать или украсть с целью получения потомства. Также забрать могут и собаку без породы, чтобы потом потребовать выкуп.

Кинолог подчеркнул, что хулиганство является еще одной причиной, почему нельзя оставлять животное у магазина.

"Собаку могут припугнуть или ударить. Не стоит забывать и о догхантерах, которые травят не только бездомных животных. Поэтому оставлять собаку около магазина очень опасно", – рассказал специалист.

Также он отметил, что привязанный питомец может стать жертвой стаи бездомных собак.

По словам Голубева, оставаясь в одиночестве, собака также подвергается сильному стрессу.

"Находясь в одиночестве в незнакомом месте, питомец будет испытывать стресс и может внезапно напасть на проходящего слишком близко прохожего. За такое поведение потом придется отвечать хозяину", – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что РКФ составила список важных аспектов ухода за собакой. Голубев подчеркнул, что будущим хозяевам следует понимать, что питомец становится их ответственностью на долгие годы.

По мнению кинолога, в первую очередь стоит определиться с породой, исходя из своих целей. На следующем этапе важно проверить наличие необходимых документов собаки. Кроме того, у щенка должна быть метрика – аналог свидетельства о рождении для собак – и родословная.