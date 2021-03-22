Ветеринар предупредил об опасности "вегетарианской диеты" для собак

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Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, почему собак нельзя переводить на растительную пищу.
Ранее ученые из США предупредили, что собаки оказывают негативное влияние на планету, поскольку едят слишком много мяса. По данным исследователей, примерно на 160 миллионов собак и кошек приходится до 30% воздействия на окружающую среду из-за потребления мяса в Штатах. В общей сложности количество выбросов достигает 64 миллионов тонн углекислого газа, что можно сравнить с последствиями использования 13 миллионов автомобилей в течение года.
"Собака – это хищник, нестрогий, но при этом для нормальной физиологии животному нужны белки. До какого-то предела можно снижать количество мясных компонентов в рационе, но полностью на веганские продукты переводить животных, конечно, не стоит. Это противоречит их физиологии", – объяснил Шеляков.
Вместе с тем эксперт объяснил, к чему может привести снижение потребления белковой пищи животными. По словам Шелякова, белок для организма собаки – строительный материал, в результате нехватки которого падает гемоглобин, может развиться анемия. Животное, конечно, выживет, но здоровья у него не прибавится, подчеркнул ветеринар.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев обратился к владельцам животных с просьбой не кормить их с праздничного стола. По словам эксперта, такая еда способна вызвать у питомцев отравление или другие пищевые расстройства.
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