МИД Таджикистана призвал граждан временно не выезжать в РФ

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МИД Таджикистана порекомендовал своим гражданам временно не выезжать в Россию. Об этом говорится в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту министерства, гражданам стоит воздержаться от поездок на всех видах транспорта без острой необходимости.

Чуть ранее Душанбе выразил Москве обеспокоенность на фоне информации СМИ о якобы необоснованных случаях отказа гражданам страны во въезде в Россию. Замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми и посол РФ Семен Григорьев обсудили трудности, с которыми сталкивались граждане республики при пересечении российской границы.

Также в ходе встречи дипломаты подняли вопросы о развитии сотрудничества стран и предстоящие двусторонние и многосторонние мероприятия.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан не пятнать честь таджикского народа и не допускать использования молодежи заинтересованными лицами. По его словам, молодежь должна быть воспитана таким образом, чтобы она поднимала авторитет и имидж Таджикистана на мировой арене.

