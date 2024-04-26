МИД Таджикистана выразил обеспокоенность отказами гражданам страны во въезде в РФ

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Душанбе выразил Москве обеспокоенность на фоне информации СМИ о якобы необоснованных случаях отказа гражданам страны во въезде в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми и посол РФ Семен Григорьев обсудили трудности, с которыми сталкивались граждане республики при пересечении российской границы. Также в ходе встречи дипломаты подняли вопросы о развитии сотрудничества стран и предстоящие двусторонние и многосторонние мероприятия.

В МИД Таджикистана добавили, что в последние дни многие граждане страны ожидают на границе возможности въезда в РФ.

До этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил своему коллеге Владимиру Путину. В ходе разговора они отметили, что спецслужбы государств активизируют работу по противодействию терроризму.

Ранее Рахмон призвал граждан не пятнать честь таджикского народа и не допускать использования молодежи заинтересованными лицами. По его словам, молодежь должна быть воспитана таким образом, чтобы она поднимала авторитет и имидж Таджикистана на мировой арене.

