Президент Таджикистана призвал граждан не пятнать честь народа республики

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан не пятнать честь таджикского народа и не допускать использования молодежи заинтересованными лицами. Соответствующее послание лидера страны по случаю праздника Фитр опубликовали на сайте главы государства.

По его словам, молодежь должна быть воспитана таким образом, чтобы она поднимала авторитет и имидж Таджикистана на мировой арене. Президент республики уточнил, что позорить свою нацию недостойно человека, "чей народ именуется таджикским, с древней и богатой культурой, всемирно известной цивилизацией".

"Будем наставлять наших детей на правильный путь, вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества, чтобы в будущем, после нас они не были в заблуждении, зависимыми от кого-то", – сказано в сообщении.

Он указал, что мировая напряженность растет, поэтому нельзя допускать, чтобы взрослые и дети стали "игрушкой в руках заинтересованных групп и сил".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей теракта. Они имеют гражданство Таджикистана. Позже столичный суд арестовал всех подозреваемых.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

