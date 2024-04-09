СК: теракты на территории РФ финансировались через украинскую компанию

Фото: Следственный комитет РФ

Деньги, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую украинскую компанию "Бурисма Холдингс", за последние несколько лет применялись для подготовки терактов в России и устранения видных политических и общественных деятелей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В связи с этим ГСУ СК РФ после проведенной по требованию Госдумы РФ проверки принял решение возбудить уголовное дело по статье о финансировании терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО.

Сейчас следователи вместе со спецслужбами проверяют источники поступления средств и их передвижение. Как уточнили в СК РФ, было выявлено поступление нескольких миллионов долларов США.

"Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что теракт в "Крокус Сити Холле" говорит об использовании украинскими неонацистами и странами Запада на территории России членов международного террористического подполья. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории РФ.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК РФ установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. В телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

