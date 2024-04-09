Еще семеро фигурантов дела о теракте в "Крокусе" попали в перечень террористов

Фото: телеграм-канал "Следком"

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.

В перечень попали Юсуфзода Якубджони Давлатхон 1998 года рождения, Назримад Лутфуллои 2000 года рождения, Мухаммад Зоир Шарипзода 2001 года рождения, Исроил Исломов 1961 года рождения, Диловар Исломов 1999 года рождения, Аминчон Исломов 1990 года рождения, Алишер Касимов 1991 года рождения.

Ранее Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". В перечне оказались, по версии следствия, непосредственные исполнители теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В настоящий момент они находятся под стражей, их отправили в СИЗО до 22 мая.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал их. Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.