Четверо исполнителей нападения в "Крокусе" попали в перечень террористов

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Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне оказались, по версии следствия, непосредственные исполнители теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В настоящий момент они находятся под стражей, их отправили в СИЗО до 22 мая.

В общей сложности силовики задержали 11 человек. Суд также отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого, который сдавал злоумышленникам квартиру.

В СМИ между тем писали, что четверым фигурантам дела вменяется пособничество террористам, так как они были в курсе о планах устроить теракт. В правоохранительных органах рассказали, что Исроил Исломов и два его сына, продавшие автомобиль Renault террористам, как и Алишер Касимов, сдавший им квартиру, знали о намерениях Мирзоева, Рачабализода, Фаридуни и Файзова осуществить массовое преступление.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, 360 человек пострадали.