В Санкт-Петербурге арестовали автора постов о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Николая Конашенока, который был автором публикаций о теракте в "Крокус Сити Холле", по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужчины. Обвиняемого отправили в СИЗО до 25 мая. При этом свою вину Конашенок не признал.

Ранее следователи возбудили дело по статье об оправдании терроризма в отношении Николая Конашенока. По версии СК РФ, в период с 22 по 25 марта 2024 года мужчина публиковал в соцсетях посты, оправдывающие теракт, совершенный 22 марта в "Крокус Сити Холле".

Тогда злоумышленники ворвались в концертный зал, начали стрелять по посетителям, а после подожгли здание. Всего погибли 140 человек. Количество пострадавших достигло 360.

Силовики задержали 11 человек, включая четверых вероятных исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.

Непосредственных террористов арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

