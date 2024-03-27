27 марта, 19:11Происшествия
В Санкт-Петербурге арестовали автора постов о теракте в "Крокус Сити Холле"
Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Николая Конашенока, который был автором публикаций о теракте в "Крокус Сити Холле", по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужчины. Обвиняемого отправили в СИЗО до 25 мая. При этом свою вину Конашенок не признал.
Ранее следователи возбудили дело по статье об оправдании терроризма в отношении Николая Конашенока. По версии СК РФ, в период с 22 по 25 марта 2024 года мужчина публиковал в соцсетях посты, оправдывающие теракт, совершенный 22 марта в "Крокус Сити Холле".
Тогда злоумышленники ворвались в концертный зал, начали стрелять по посетителям, а после подожгли здание. Всего погибли 140 человек. Количество пострадавших достигло 360.
Силовики задержали 11 человек, включая четверых вероятных исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.
Непосредственных террористов арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.
Панихида по погибшим прошла у здания "Крокус Сити Холла" утром 27 марта