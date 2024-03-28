Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о готовящемся теракте в Подмосковье

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не владели информацией о подготовке теракта в Подмосковье. Об этом он сказал в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung.

"Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки", – сообщил Шольц, отвечая на вопрос о том, знала ли немецкая разведка о планах террористов, о которых американцы предупреждали Россию.

Канцлер Германии отметил, что предупреждать другие страны является частью политики США, что они и сделали.

"Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все-таки произошел", – резюмировал он.

Ранее источник в российской спецслужбе рассказал РИА Новости, что от Соединенных Штатов действительно поступали сведения о подготовке терактов в Москве, однако в них не было никакой конкретики.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар в здании.

В результате погибли 143 человека и 360 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четырех террористов, которых отправили в СИЗО до 22 мая. 25 марта суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте, также 26-го числа суд заключил под стражу восьмого подозреваемого.

