23 марта, 15:08Политика
Информация США о подготовке теракта в Москве не содержала какой-либо конкретики – СМИ
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
От Соединенных Штатов поступали сведения о подготовке терактов в Москве, однако в них не было конкретики. Об этом РИА Новости заявил источник в российской спецслужбе.
Собеседник агентства подтвердил, что информация действительно была, однако эти данные были общего характера.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что у Штатов не было информации о теракте в "Крокус Сити Холле". С его слов, вряд ли предупреждение американского посольства о возможных вылазках экстремистов в Москве было связано с этой атакой.
22 марта неизвестные ворвались в "Крокус" и начали стрелять по людям. После этого в здании вспыхнул пожар, площадь которого почти достигла 13 тысяч "квадратов".
Как рассказала главред RT Маргарита Симоньян, в теракте погибли 143 человека. По ее словам, жертв уже больше, чем в Норд-Ост.
По факту теракта следователи возбудили уголовное дело. А 23 марта четырех подозреваемых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Один из них позже сказал, что за убийство людей ему куратор пообещал около одного миллиона рублей.
Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле"
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