Мосгортранс выделил 14 автобусов для ожидания в очереди доноров крови

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Мосгортранс выделил 14 автобусов, чтобы все доноры крови могли дождаться своей очереди в тепле. Также людям раздают воду, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По информации департамента, 23 марта зафиксировано большое количество желающих помочь пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле". Выделенные автобусы будут находиться около центра переливания крови в течение всего дня.

Адреса центров переливания крови, куда направили транспорт:

улица Поликарпова, дом 14;

улица Пехотная, дом 3;

улица Ленская, дом 15;

улица Большая Сухаревская, дом 3, строение 12;

улица Бакинская, дом 26.

Ранее сообщалось, что свыше 600 человек уже сдали кровь за первый час работы подмосковных донорских центров. Также около Федерального медико-биологического агентства еще до открытия выстроилась очередь из людей, желающих помочь пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле".

О стрельбе в "Крокусе"стало известно вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание, начали стрелять, а затем устроили пожар.

По информации СК РФ, жертвами теракта стали 115 человек. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 23 марта террористов задержали в Брянской области. Они планировали пересечь границу РФ и Украины.

Позже один из подозреваемых рассказал, что ему обещали около одного миллиона рублей за совершение преступления. Деньги должны были перечислить на банковскую карту, уточнил он.

Очередь более чем из 200 человек образовалась в центре переливания крови в Царицыно