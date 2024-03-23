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23 марта, 12:45

Происшествия

Психолог рассказал, как поддержать пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Психолог рассказал, как поддержать пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

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Помощь пострадавшим в каких-либо трагедиях сейчас разбивается на два этапа, первый из которых – период острого горя Об этом рассказал психолог Михаил Хорс.

На первом этапе важно дать людям, которых коснулась трагедия, то, что они хотят: плакать, молчать, заниматься спортом и так далее. Психолог уверен, что пострадавший самостоятельно словами или действиями покажет, как с ним надо обходиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

В результате, по предварительным данным, погибли около 115 человек. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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