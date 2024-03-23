Более 800 звонков поступило в Центр экстренной психологической помощи МЧС РФ после теракта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Порядка 815 звонков поступило в Центр экстренной психологической помощи МЧС России после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

Отмечается, что к работе с пострадавшими и родственниками погибших привлечена сводная оперативная группа психологов. Задействованы 29 специалистов центра и шесть психологов главных управлений МЧС РФ по Москве и Подмосковью. Также им в работе горячей линии помогают студенты кафедры экстремальной психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Кроме того, экстренную психологическую помощь оказали в 693 случаях обращений. На помощь направляются психологи Приволжского и Северо-Западного филиалов ЦЭПП МЧС России. В круглосуточном режиме продолжает работать телефон горячей линии 8-800-775-17-17.

О стрельбе в "Крокусе" стало известно вечером 22 марта этого года. Неизвестные ворвались в здание, открыли огонь по людям, а потом устроили пожар.

Как указали в СК РФ, жертвами теракта стали 115 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В субботу, 23 марта, подозреваемых задержали в Брянской области. Они намеревались пересечь границу РФ и Украины.

Также один из задержанных рассказал, что ему обещали около одного миллиона рублей за убийство людей. Деньги должны были перечислить на банковскую карту.

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