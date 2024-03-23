Воробьев заявил об угрозе обрушения остатков потолка в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в "Крокус Сити Холле" есть угроза обрушения остатков потолка. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, концертный зал полностью выгорел, основные силы по разбору направлены именно туда. Альпинисты проводят разведку, но то, что осталось от потолка, находится под угрозой разрушения, указал Воробьев.

Губернатор добавил, что работы по разбору завалов продолжатся еще минимум несколько суток. По его словам, спасатели работают на месте происшествия круглосуточно. Всего привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники.

Ранее Воробьев сообщил, что количество жертв теракта будет значительно расти. Он уточнил, что ситуация внутри здания крайне тяжелая.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" началась 22 марта, когда туда ворвались неизвестные. После этого в здании начался пожар, который позже пожарные локализовали.

По данным СК РФ, количество погибших увеличилось до 115. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Также 23 марта были задержаны четверо подозреваемых в Брянской области. По данным Центра общественных связей ФСБ, преступники намеревались пересечь границу России и Украины.

Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"