Более 600 человек сдали кровь за первый час работы донорских центров Подмосковья, сообщили в столичном Минздраве.

Возле Федерального медико-биологического агентства еще до открытия выстроилась целая очередь из людей, которые хотели помочь пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

В результате, по предварительным данным, погибли около 115 человек. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

