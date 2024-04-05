05 апреля, 17:51Происшествия
Около 450 человек обратились за выплатами пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
За выплатами пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" обратились около 450 человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день за выплатами к нам обратились около 450 человек. Две трети эти выплаты уже получили", – информировала она.
Вице-мэр рассказала, что в двух семьях ситуация оказалась тяжелой. Погибли по одному родителю, другие продолжают находиться в больницах. За каждой семьей закрепили куратора, который помогает решать вопросы и адаптироваться к новой жизни.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.
Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже десятерых человек, причастных к теракту, – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.
Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.
По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.
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