Эксперт Мирзаян объяснил, зачем США заявляли о предупреждении РФ после теракта в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сразу после теракта в "Крокус Сити Холле" главной задачей Соединенных Штатов было "отмазывать" Украину. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил политолог Геворг Мирзаян.

По его словам, в связи с этим был запущен такой информационной "антикриз", когда Штаты и Европа по методичке рассказывали, что Киев не виноват, а попытки возложить вину на Украину будут рассматриваться как попытка Москвы под историю с терактом что-то предпринять с Киевом. Мирзаян считает, что после этого США начали говорить о том, что Россию предупреждали о возможном нападении.

Политолог отметил, что, по его мнению, атака на "Крокус" – сугубо украинская инициатива.

В свою очередь, руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев сказал, что сейчас вряд ли Запад изменит свое мнение о непричастности Киева к теракту, однако к этому вопросу он может вернуться позже. Об этом сообщает телеканал "360".

В телефоне одного из обвиняемых в нападении нашли фотографии людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов. Журавлев прокомментировал, что западные страны уверены в фальшивости снимков.

"Когда психоз спадет, мы сможем вернуться к этому вопросу. Это как с лабораториями на Украине – они же говорили, что их нет, несмотря на все полученные нами данные, а потом понемножку привыкли, что они таки есть", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для расследования в РФ мало что изменится, поскольку у правоохранителей были и другие факты, подтверждающие участие Киева в теракте. Однако западные коллеги, считает он, слушать не будут. В какой-то момент Запад поймет, что их собственные спецслужбы вместе с украинцами убивают людей, но это будет не сразу, сказал Журавлев.

С его слов, западные страны не ведут расследование, а лишь проводят мониторинг, которым занимается Интерпол.

"Они спрашивают украинцев, участвовали ли они, те говорят, что нет. Вот и "объективные данные", – подытожил собеседник издания.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе". Также призвал принимать исчерпывающие меры в отношении причастных к организации и совершению преступления.

Теракт в "Крокусе" случился 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и стали стрелять по посетителям, а затем подожгли здание. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранители задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже десятерых человек, причастных к теракту – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Позже сотрудники российских спецслужб задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.