Суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Якубджони Юсуфзоду, который является десятым фигурантом дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Юсуфзоде вменяется статья "Террористический акт". Он будет находиться под стражей до 22 мая.

В пресс-службе уточнили, что на момент задержания Юсуфзода нелегально работал на стройке. Он является гражданином Таджикистана и общался с судом через переводчика. Согласно данным инстанции, Юсуфзода находится в браке, имеет троих несовершеннолетних детей.

Следствие выяснило, что за несколько дней до трагедии он со своей банковской карты перечислил соучастнику средства для обеспечения проживания террористов. Некоторую часть денег он переслал одному из исполнителей уже после совершения преступления.

При этом 1 апреля также стало известно, что мужчину арестовывали в прошлом месяце за неповиновение полиции. Пресненский суд Москвы сообщал, что злоумышленника 26 марта признали виновным по административной статье и отправили в СИЗО на 12 суток.

По данным постановления суда, 25 марта 15:25 Юсуфзода попытался скрыться от патрульного автомобиля. Также при задержании он активно сопротивлялся, отказывался предоставить документы и исполнить требование полицейского, – проследовать в служебную машину.

Также 1 апреля следствие призвало суд арестовать Юсуфзоду.

Трагедия в Подмосковье произошла вечером 22 марта. Террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела, которого накануне нашли и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Уже 1 апреля следствие установило, что участники террористической ячейки, которые были задержаны в ходе КТО в Дагестане, снабжали деньгами и оружием людей, напавших на "Крокус". Сотрудники ФСБ изъяли из дома одного из злоумышленников два автомата "Калашникова" и 460 патронов.