Спецслужбам известны организаторы террористических акций против России – ФСБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские спецслужбы в курсе, кто является организаторами террористических акций против России. Москва сделает все возможное, чтобы их наказать, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в телеграм-канале журналиста.

"Есть те, кто ушел и организовал боевые подразделения. Есть те, кто намеревался это сделать. Все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются. При этом, как сказал президент, поименно", – заявил Бортников.

Директор ФСБ добавил, что для поимки и наказания преступников будет делаться все необходимое.

26 марта Бортников озвучил первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". С его слов, они подтверждают украинский след.

Он также подчеркнул, что спецслужбы РФ продолжат выяснять информацию, которая позволит сформировать реальную картину происходящего. Бортников считает, что исламисты самостоятельно не смогли бы подготовить теракт в "Крокусе".

Трагедия в Подмосковье произошла вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар.

В результате погибли 144 человека. Пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела. Его выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.