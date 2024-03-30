В Москве простились с Кареном Енгибаряном, спасшим людей из "Крокус Сити Холла"

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Прощание с Кареном Енгибаряном, который во время теракта в "Крокус Сити Холле" спасал людей всю ночь, прошло в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе в столица. Об этом сказано на сайте Союза армян РФ.

При этом в сообщении, что церковь не смогла вместить всех желающих прийти на траурную церемонию. По информации союза, проститься с Енгибаряном пришли не только его родственники, но и близкие люди тех, кого он спас.

Ранее стало известно, что прихожанин Армянского храма в Москве Карен Енгибарян, который помог спасти людей после теракта в "Крокус Сити Холле", умер в больнице. Мужчина прибыл к горящему зданию после просьбы друга помочь найти его мать.

В епархии рассказали, что во время спасения людей из "Крокус Сити Холла" Енгибарян надышался дымом, а после простудился, так как отдал свою куртку человеку, который мерз на улице.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, среди них 5 детей. Пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.

