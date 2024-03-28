Более 1,2 млрд собрал Российский Красный Крест для пострадавших в теракте в "Крокусе"

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Российский Красный Крест собрал свыше 1,2 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила организация на своем сайте.

Отмечается, что 741 248 029 рублей перевели физические лица, еще 465 663 553 рубля отправили юридические лица, в том числе крупный бизнес и индивидуальные предприниматели.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что 74 человека продолжают лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Подмосковья и Москвы. Также 20 человек готовятся к скорой выписке, всего медицинскую помощь оказали 208 пациентам.

О теракте в "Крокус Сити Холле" стало известно 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание, стали стрелять по посетителям, а затем устроили пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 143 человека, еще 360 получили ранения.

Сотрудники российских спецслужб задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых террористов, которых Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. Позже суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а затем арестовал восьмого подозреваемого.

Один из обвиняемых – Аминчон Исломов – обжаловал свой арест. В суд поступила апелляционная жалоба.