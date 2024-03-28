Продавшие машину и сдавший квартиру террористам из "Крокуса" знали об их планах – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Четверым фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" вменяется пособничество террористам, поскольку они знали о намерениях устроить теракт в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Исроил Исломов и два его сына, продавшие автомобиль Renault террористам, как и Алишер Касимов, сдавший им квартиру, были в курсе намерений Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова совершить теракт, знали о его подготовке и способствовали этому.

"Дело же не в том, что они что-то продали", – подчеркнул источник.

Он также уточнил, что автомобиль Renault, на котором террористы приехали к концертному залу и скрылись с места преступления, они купили за 250 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщили, что террористы, напавшие на "Крокус ", в момент совершения преступления могли находиться под действием психотропных веществ. Сейчас для подтверждения или опровержения этого предположения проводятся необходимые экспертизы. Если выяснится, что террористы находились под действием психотропных веществ, это может стать для них отягощающим обстоятельством.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали – 360.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.