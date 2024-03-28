Напавшие на "Крокус Сити Холл" могли находиться под действием психотропных веществ – СМИ

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Террористы, напавшие на "Крокус Сити Холл", в момент совершения преступления могли находиться под действием психотропных веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, сейчас для подтверждения или опровержения этого предположения проводятся необходимые экспертизы. Если выяснится, что террористы находились под действием психотропных веществ, это может стать для них отягощающим обстоятельством.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с терактом спустя пять дней, заявил, что официальных версий о его причинах все еще не выдвигалось. Он призвал всех набраться терпения и ждать оглашения официальной версии произошедшего.

