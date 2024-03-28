Вопрос о реконструкции "Крокус Сити Холла" на повестке дня Кремля не стоит – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос о реконструкции "Крокус Сити Холла" на повестке дня Кремля и общественности не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Свое заявление он аргументировал тем, что сейчас идет активная фаза следствия. Также официальный представитель Кремля сказал, что пока рано говорить о восстановлении концертного зала и занимать какую-либо позицию.

Все меры по спасению людей и оказанию помощи, продолжил он, принимались с первых минут теракта. Владимир Путин не выезжал на место трагедии, чтобы не мешать работе оперативных служб, подчеркнул Песков. Он отметил, что работа по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших была организована максимально оперативно, в данный момент она продолжается. С людьми налажена плотная работа со стороны всех соответствующих служб и специалистов, прокомментировал Песков.

По его словам, для выдвижения аргументированных версий случившегося прошло мало времени. По его словам, сейчас ведутся следственные действия и по мере того, как будет появляться официальная информация, она будет озвучиваться следственными органами и спецслужбами. Кроме того, следственные мероприятия проводятся и на участке российско-украинской границы, куда планировали уйти террористы, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. Число пострадавших достигло 360 человек, а погибших выросло до 143.

Сотрудники спецслужб задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения. Их поймали в Брянской области недалеко от границы с Украиной.

Задержанных заключили под стражу до 22 мая, а затем суд арестовал еще троих фигурантов дела. После в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.