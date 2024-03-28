Агаларов заявил, что окончательного решения по восстановлению "Крокус Сити Холла" нет

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

На данный момент окончательного решения по восстановлению "Крокус Сити Холла" нет, владельцы будут ориентироваться на мнение Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и общественности. Об этом заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов в эфире телеканала "Россия 24".

Агаларов считает, что не только владельцы имеют право принимать решение о восстановлении. С его слов, должен быть восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал стоит разместить в другом месте. Агаларов добавил, что не может самостоятельно сейчас ответить на такой вопрос, поскольку это преждевременно.

По его словам, он сам выступает за созидание и восстановление зала. Также президент Agalarov Development подтвердил, что здание "Крокус Сити Холла" действительно было в залоге у Газпромбанка, и добавил, что банку предоставят другие активы для компенсации падения стоимости "Крокуса" после теракта.

Сын владельца Crocus Group напомнил, что его отец построил концертный зал 15 лет назад примерно за 70 миллионов долларов. Сейчас же меньше чем за 150 миллионов долларов такой зал построить невозможно, подытожил Агаларов.

Ранее он сообщил, что эвакуационные выходы в "Крокусе" работали штатно, однако люди в попытке спастись натыкались на запертые двери для персонала. По его словам, у площадки достаточно пожарных выходов, а за закрытыми дверьми были служебные помещения, так как за кулисами много гримерных, студий звукозаписи и складов.

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.