28 марта, 11:03Происшествия
В больницах после теракта в "Крокус Сити Холле" остаются 77 человек
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В медучреждениях после теракта в "Крокус Сити Холле" остаются 77 человек, еще 47 человек были выписаны. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.
В общей сложности в обновленном списке пострадавших при теракте есть 124 фамилии.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что лечение в больницах Московской области и Москвы после происшествия продолжают 74 пострадавших. По его словам, трое раненых остаются в крайне тяжелом состоянии. Им диагностировали тяжелые травмы с сочетанием огнестрельных ранений и ожогов.
Еще 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди них трое детей, указал Мурашко.
Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять в упор по посетителям, после чего устроили в концертном зале пожар.
В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.
Силовики задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения. Последних настигли в Брянской области.
Предполагаемых исполнителей теракта арестовали до 22 мая, позже суд заключил под стражу еще троих фигурантов. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.
Следственный комитет России получил 143 заявления о пропаже людей при теракте в "Крокусе"