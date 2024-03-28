В больницах после теракта в "Крокус Сити Холле" остаются 77 человек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В медучреждениях после теракта в "Крокус Сити Холле" остаются 77 человек, еще 47 человек были выписаны. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

В общей сложности в обновленном списке пострадавших при теракте есть 124 фамилии.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что лечение в больницах Московской области и Москвы после происшествия продолжают 74 пострадавших. По его словам, трое раненых остаются в крайне тяжелом состоянии. Им диагностировали тяжелые травмы с сочетанием огнестрельных ранений и ожогов.

Еще 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди них трое детей, указал Мурашко.

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять в упор по посетителям, после чего устроили в концертном зале пожар.

В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Силовики задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения. Последних настигли в Брянской области.

Предполагаемых исполнителей теракта арестовали до 22 мая, позже суд заключил под стражу еще троих фигурантов. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.