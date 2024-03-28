МВД в кратчайшие сроки установило машину нападавших на "Крокус Сити Холл"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Полиция в кратчайшие сроки установила автомобиль, на котором передвигались террористы, напавшие на "Крокус Сити Холл", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, правоохранители изъяли запись с камер видеонаблюдения еще до того, как огонь распространился в здании. Во время нападения на место происшествия приехали начальник полиции УМВД РФ по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков.

"Они незамедлительно проследовали в серверную. Пока не распространился огонь, требовалось изъять видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения", – рассказала Волк.

Она добавила, что полицейские выломали дверь в помещение и совместно с сотрудниками ФСБ РФ просмотрели видеоматериалы, идентифицировав автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы.

Информацию передали в оперштаб, благодаря чему удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и позже задержать их.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, а после подожгли концертный зал.

Согласно последним данным, погибли 143 человека, 360 пострадали. 205 из них получили помощь амбулаторно.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.

Обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

