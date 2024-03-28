28 марта, 08:25Происшествия
МВД в кратчайшие сроки установило машину нападавших на "Крокус Сити Холл"
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Полиция в кратчайшие сроки установила автомобиль, на котором передвигались террористы, напавшие на "Крокус Сити Холл", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По ее словам, правоохранители изъяли запись с камер видеонаблюдения еще до того, как огонь распространился в здании. Во время нападения на место происшествия приехали начальник полиции УМВД РФ по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков.
"Они незамедлительно проследовали в серверную. Пока не распространился огонь, требовалось изъять видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения", – рассказала Волк.
Она добавила, что полицейские выломали дверь в помещение и совместно с сотрудниками ФСБ РФ просмотрели видеоматериалы, идентифицировав автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы.
Информацию передали в оперштаб, благодаря чему удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и позже задержать их.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, а после подожгли концертный зал.
Согласно последним данным, погибли 143 человека, 360 пострадали. 205 из них получили помощь амбулаторно.
Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.
Обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.
Следственный комитет России получил 143 заявления о пропаже людей при теракте в "Крокусе"