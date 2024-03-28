Эвакуационные выходы в "Крокусе" работали штатно – Агаларов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Эвакуационные выходы в "Крокус Сити Холле" работали в штатном режиме, но люди, спасаясь, натыкались на запертые двери для персонала, заявил музыкант, сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, площадка имеет достаточное количество пожарных выходов, а там, где двери были закрыты, – это служебные помещения, потому что за кулисами много гримерных, студий звукозаписи, складов.

"Многие технические коридоры ведут обратно в фойе. Люди не хотели бежать обратно в фойе, потому что понимали, что там тоже стреляют, соответственно, они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери, которые по пожарным нормам закрыты", – пояснил Агаларов.

Он добавил, что есть видео, когда в зале еще есть люди, когда началась стрельба, и есть такое же видео, где террористы еще стреляют, но зал практически пустой. По словам певца, это говорит о том, что примерно шесть тысяч человек покинуло здание – большинство гостей "Крокус Сити Холла" успели спастись.

Он также отметил, что система дымоудаления работала штатно. Это, по его словам, можно увидеть на кадрах, когда уже случился поджог: зал не в тумане, то есть сохранилась видимость.

"У нас на крыше стоит огромный агрегат", – подчеркнул артист.

Он уточнил, что все данные с камер видеонаблюдения сразу передали следствию.

"Крокус Холл" оснащен огромным количеством камер, все ушло в следствие, мы эти кадры сами не видели", – подчеркнул Агаларов.

В связи со случившимся он призвал пересмотреть законодательство в части работы охраны. По его словам, закон не позволяет иметь вооруженную охрану, которой будут являться сотрудники концертного зала.

Агаларов также заявил, что пока нет окончательного решения по восстановлению концертного зала. По его словам, принимая такое решение, ориентироваться будут на мнение Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и общественности.

По его словам, страховка покроет лишь 1/40 суммы ущерба от теракта. Агаларов также указал, что около 300 сотрудников "Крокус Сити Холла", оставшихся без работы, будут трудоустроены на другие объекты Crocus Croup.

"Механику мы продолжаем отрабатывать, пока идет сбор средств. Думаю, в ближайшие 48 часов будет понятно, какой алгоритм. Мы собрали команду, в том числе и команду "Крокус Сити Холла", которые остались без работы, чтобы они занимались теперь вот этим вопросом", – заключил Агаларов-младший.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, а после подожгли концертный зал.

Согласно последним данным, погибли 143 человека, 360 пострадали. Амбулаторная помощь оказана 208 пациентам.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.

Обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

