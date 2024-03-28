В больницах остаются 74 пострадавших в "Крокус Сити Холле" – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы после теракта в "Крокус Сити Холле" продолжают 74 пострадавших, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Трое раненых остаются в крайне тяжелом состоянии. Это пациенты с тяжелыми ранениями и сочетанием огнестрельных ранений и ожогов. Еще 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди них – трое детей. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести.

Также Мурашко сообщил, что 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось. Выписали уже 90 пострадавших. Амбулаторная помощь оказана 208 пациентам.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, а после подожгли концертный зал.

Согласно последним данным, погибли 143 человека, 360 пострадали.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.

Обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

