Никаких официальных версий по теракту в "Крокусе" пока не высказывалось – Песков

Фото: телеграм-канал "Следком"

Пока официальных версий теракта, который произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле", никто не выдвигал. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В связи с этим официальный представитель Кремля призвал всех набраться терпения и ждать оглашения официальной версии произошедшего. Песков уточнил, что сейчас российские спецслужбы занимаются тем, чтобы подтвердить имеющиеся у них версии и выдвинуть впоследствии одну доказанную.

"По меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание", – добавил он.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Число пострадавших уже достигло 360 человек, а погибших выросло до 143.

При этом в СК РФ сообщили 143 человека о пропаже их родственников после теракта.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.

Непосредственных террористов заключили под стражу до 22 мая, а затем суд арестовал еще троих фигурантов дела. После в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

