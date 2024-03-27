27 марта, 19:54Происшествия
Песков заявил, что Путин не спал всю ночь после теракта в "Крокусе" и получал доклады
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин не спал всю ночь во время теракта в "Крокус Сити Холле" и принимал доклады от руководителей различных ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его телеграм-канале.
"Конечно, в такие минуты работа просто идет в круглосуточном режиме", – уточнил он.
Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что главе государства докладывали о ситуации прямо до самого утра, то есть до того момента, пока не завершилось размещение всех пострадавших в больнице.
"Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уже под утро докладывала", – заключил Песков.
Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась вечером 22 марта, когда вооруженные люди ворвались в здание и начали обстреливать посетителей, а после подожгли концертный зал. Всего погибли 140 человек, а число пострадавших выросло до 360.
Спецслужбы смогли задержать 11 человек, в том числе и четверых вероятных исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.
Непосредственных террористов заключили под стражу до 22 мая, а после суд арестовал еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.
В СК РФ поступило 143 заявления о пропаже людей при теракте в "Крокус Сити Холле"