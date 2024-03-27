Песков заявил, что Путин не спал всю ночь после теракта в "Крокусе" и получал доклады

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Владимир Путин не спал всю ночь во время теракта в "Крокус Сити Холле" и принимал доклады от руководителей различных ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его телеграм-канале.

"Конечно, в такие минуты работа просто идет в круглосуточном режиме", – уточнил он.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что главе государства докладывали о ситуации прямо до самого утра, то есть до того момента, пока не завершилось размещение всех пострадавших в больнице.

"Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уже под утро докладывала", – заключил Песков.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась вечером 22 марта, когда вооруженные люди ворвались в здание и начали обстреливать посетителей, а после подожгли концертный зал. Всего погибли 140 человек, а число пострадавших выросло до 360.

Спецслужбы смогли задержать 11 человек, в том числе и четверых вероятных исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.

Непосредственных террористов заключили под стражу до 22 мая, а после суд арестовал еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

