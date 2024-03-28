Алла Пугачева высказалась о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народная артистка СССР Алла Пугачева прокомментировала теракт в "Крокус Сити Холле". Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram, Аминь", – написала певица.

Заявление Пугачевой стало первым спустя шесть дней после теракта в концертном зале.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

После теракта пользователи Сети осудили Пугачеву за молчание. Многие надеялись увидеть от артистки слова сочувствия и скорби. Продюсер Иосиф Пригожин также выразил негодование из-за отсутствия реакции Пугачевой.