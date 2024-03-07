ГП попросили признать Пугачеву иноагентом после слов о бегстве "нормальных" людей из РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Певицу Аллу Пугачеву следует признать иностранным агентом после ее заявлений о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". Такое обращение глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, сообщает Life.ru.

В письме приводится несколько аргументов в пользу подобного решения. В частности, в ФПБК напомнили о том, что Пугачева покинула РФ и перебралась в Израиль вскоре после начала спецоперации.

Вместе с тем артистка часто говорила о своей антироссийской позиции, а также выражала поддержку супругу Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом), добавил Бородин.

Ранее Пугачева ответила на слова певца Стаса Михайлова, который заявил, что покинувшие РФ деятели культуры "еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги". На это артистка указала, что нормальные люди туда возвращаться не собираются.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что уехавшие из России представители шоу-бизнеса, которые дискредитируют действия российской армии, ответят по закону в случае возвращения в страну. Подобные знаменитости показали свою неблагонадежность, указал он.

Пугачева лишилась последнего источника дохода в России