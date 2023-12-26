СК не стал возбуждать на Пугачеву и Галкина уголовное дело о фейках против ВС РФ

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СК не нашел оснований, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) по статье о фейках против российской армии. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Материалы о размещении в Сети заведомо ложной информации о ВС РФ поступили в СК из ГУ МВД по Москве. Какая именно опубликованная информация проверялась следователями, не уточняется.

"Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно [в ГУ МВД Москвы]", – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) возбудили уголовное дело по статье о фейках против ВС России. Основанием для возбуждения дела стала публикация Гозмана в его соцсетях искаженных утверждений о руководстве РФ и российской армии в ходе спецоперации на Украине.