22 декабря, 05:49Происшествия
В отношении Леонида Гозмана возбудили дело по статье о фейках против ВС РФ – СМИ
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан в РФ иноагентом)
В отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) возбудили уголовное дело по статье о фейках против ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что основанием для возбуждения дела стала публикация Гозмана в его соцсетях искаженных утверждений о руководстве РФ и российской армии в ходе спецоперации на Украине.
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.
30 августа прошлого года Леонид Гозман получил 15 суток ареста за отождествление СССР и нацистской Германии в соцсетях.
Впоследствии, 13 сентября того же года, он был повторно задержан, причем сразу после выхода из спецприемника. На следующий день Тверской суд Москвы вновь арестовал Гозмана на 15 суток.
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