В отношении Леонида Гозмана возбудили дело по статье о фейках против ВС РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан в РФ иноагентом)

В отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) возбудили уголовное дело по статье о фейках против ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что основанием для возбуждения дела стала публикация Гозмана в его соцсетях искаженных утверждений о руководстве РФ и российской армии в ходе спецоперации на Украине.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

30 августа прошлого года Леонид Гозман получил 15 суток ареста за отождествление СССР и нацистской Германии в соцсетях.

Впоследствии, 13 сентября того же года, он был повторно задержан, причем сразу после выхода из спецприемника. На следующий день Тверской суд Москвы вновь арестовал Гозмана на 15 суток.