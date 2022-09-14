Суд повторно арестовал Гозмана за сравнение СССР с нацистской Германией

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Тверской суд Москвы повторно арестовал политика Леонида Гозмана (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), передает ТАСС.

"Суд постановил признать Гозмана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.48 КоАП РФ ("Публичное отождествление СССР с нацистской Германией"), и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста", – огласила судья.

Правонарушение квалифицировали по части 1, поскольку публикация Гозмана была сделана до первого ареста политика на 15 суток.

Защита обвиняемого уже объявила, что обжалует судебное решение.

30 августа признанный в РФ иноагентом политик Леонид Гозман получил 15 суток ареста за отождествление СССР и нацистской Германии в соцсетях. Впоследствии, 13 сентября, он был повторно задержан, причем сразу после выхода из спецприемника.