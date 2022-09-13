Суд арестовал мужчину, угрожавшего сбросить ребенка с балкона в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве арестовал до 12 ноября мужчину, угрожавшего выбросить своего ребенка из окна 13-го этажа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Суд избрал в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство своей малолетней дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, оскорбление и нападение на представителя власти, просил суд назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным прокуратуры, на момент совершения преступления мужчина имел неистекший испытательный срок по условному осуждению.

Инцидент произошел 12 сентября в Новокосине. Мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Прибывшие полицейские задержали отца девочки. В результате инцидента ребенок не пострадал.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев решил наградить лейтенанта Николая Коновалова и младшего сержанта Юрия Ходацкого, участвовавших в задержании дебошира.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову предоставить доклад о расследовании.