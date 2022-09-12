Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле угрожавшего сбросить ребенка с балкона

Фото: "МВД РОССИИ"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании дела угрожавшего сбросить ребенка с балкона 13-го этажа мужчины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Доложить о ходе расследования дела Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову.

Ход расследования дела поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Инцидент с ребенком произошел 12 сентября в Новокосине. Мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз.

Прибывшие полицейские задержали отца девочки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Также сообщалось, что столичная прокуратура проведет проверку действий органов системы профилактики после данного инцидента, так как мать до этого уже состояла на учете.

