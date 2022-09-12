Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле угрожавшего сбросить ребенка с балкона

12 сентября, 23:47
Фото: "МВД РОССИИ"
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании дела угрожавшего сбросить ребенка с балкона 13-го этажа мужчины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Доложить о ходе расследования дела Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову.
Ход расследования дела поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Инцидент с ребенком произошел 12 сентября в Новокосине. Мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз.
Прибывшие полицейские задержали отца девочки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.
Также сообщалось, что столичная прокуратура проведет проверку действий органов системы профилактики после данного инцидента, так как мать до этого уже состояла на учете.
Уголовное дело завели на мужчину, угрожавшего выбросить ребенка из окна в Новокосине
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