Появилось видео из московской квартиры, где отец угрожал выкинуть ребенка с балкона

Мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз на улице Городецкая. В экстренные службы о произошедшем сообщили очевидцы.

Отца девочки задержали прибывшие правоохранители. Один из полицейских пробрался в квартиру злоумышленника через соседнее окно, так как дверь была закрыта.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. В прокуратуре рассказали, что в семье воспитывается еще один мальчик. При этом, уточнили в ведомстве, мать детей до этого состояла на профилактическом учете.

