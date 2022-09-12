Полицейский рассказал о спасении ребенка с балкона в Новокосине

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Для спасения ребенка, которого отец угрожал скинуть с балкона 13-го этажа, полицейский пробрался в квартиру злоумышленника через соседнее окно. Об этом рассказал сотрудник ППС Восточного административного округа Москвы.

По его словам, оперативному дежурному сообщили, что мужчина хочет выбросить ребенка с балкона, приставив нож или другое оружие.

"Приехали незамедлительно, поднялись на этаж, дверь была закрыта. Тут подъехали службы спасения, я через соседнее окно залез. И взяли уже его, и провели задержание", – приводит слова правоохранителя РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз. Прибывшие полицейские задержали отца девочки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

