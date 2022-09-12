Дело завели на мужчину, угрожавшего выбросить ребенка из окна в Новокосине

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Уголовное дело завели на мужчину, угрожавшего выбросить ребенка из окна на востоке Москвы. Об этом сообщило СУ СК РФ по городу.

"12 сентября 2022 года мужчина находился с малолетней дочерью в квартире. Он проследовал на балкон, где перевесил ребенка через перила балкона 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз", – рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в столичном районе Новокосино. В экстренные службы о происшествии сообщили очевидцы.

По данным правоохранителей, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочка передана матери.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта "в" части 2 статьи 105 уголовного кодекса РФ", – добавили в Следственном комитете.

Мужчина был задержан полицейскими, прибывшими на место ЧП. Как уточнили в СК, в ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для проведения следственных мероприятий.

