СК выясняет обстоятельства гибели школьницы, утонувшей в реке под Новосибирском

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней девочки, которая утонула в резе Изылы в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, ЧП произошло в селе Вассино Тогучинского района. Ребенок поскользнулся на бетонной плите, которая использовалась для перехода через реку, и упал в воду. Тело школьницы пока не нашли.

На месте работают следователи, криминалисты и сотрудники МЧС. Проводится доследственная проверка.

"В рамках проверочных мероприятий следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае утонули двое малолетних братьев. Дети 10 и 6 лет провалились под тонкий лед водоема во время прогулки. Взрослым о случившемся рассказал другой ребенок, который стал свидетелем трагедии.

До этого четверо подростков на автомобиле провалились под лед на Москва-реке в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на улице Военный городок Павшино. Никто не пострадал.