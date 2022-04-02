Два ребенка провалились под лед на реке в Вологодской области

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Два мальчика шести и семи лет провалились под лед на реке Тошне в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Одного ребенка сразу вытащили из воды местные жители. Он госпитализирован в больницу с переохлаждением. Второго ищут спасатели. Запланированы водолазные работы.
Следственное управление СК РФ по Вологодской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Как сообщает пресс-служба ведомства, дети гуляли без присмотра родителей.
Ранее сообщалось, что трое подростков вышли на лед Ангары в Иркутске и провалились. Один ребенок утонул. Его унесло течением. Региональная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
До этого четверо подростков на автомобиле провалились под лед на Москва-реке в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на улице Военный городок Павшино. Никто не пострадал.
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