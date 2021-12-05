В Серпухове погиб ребенок, провалившийся под лед

16:37
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Серпухове 9-летний ребенок провалился под лед и погиб. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Известно, что вблизи деревни Лукьяново подростки без взрослых вышли на неокрепший лед на пруду и провалились под воду. Один ребенок погиб, еще один был госпитализирован.
"Проводится проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей", – говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты оценят в ходе проверки действия законных представителей, которые не обеспечили должный контроль за детьми.
Ранее в Балашихе из реки Пехорки вытащили подростка, провалившегося под лед.
На выручку к ребенку бросился очевидец. А через минуту на место происшествия прибыли спасатели.
Москвичей просят не выходить на лед
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