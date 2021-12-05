В Серпухове погиб ребенок, провалившийся под лед

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Серпухове 9-летний ребенок провалился под лед и погиб. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Известно, что вблизи деревни Лукьяново подростки без взрослых вышли на неокрепший лед на пруду и провалились под воду. Один ребенок погиб, еще один был госпитализирован.

"Проводится проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению прав и законных интересов детей", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты оценят в ходе проверки действия законных представителей, которые не обеспечили должный контроль за детьми.

Ранее в Балашихе из реки Пехорки вытащили подростка, провалившегося под лед.

На выручку к ребенку бросился очевидец. А через минуту на место происшествия прибыли спасатели.