В Подмосковье разыскивают мужчину, спасшего школьника

В Электростали разыскивают неизвестного мужчину, который спас школьнику жизнь.

Мальчик с рюкзаком на спине провалился под лед. Очевидцы сняли, как мужчина подплыл к ребенку, вытолкнул его на лед, а после сам вышел из воды.