Картами "Тройка" можно будет пользоваться в Перми и Комсомольске-на-Амуре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Действие транспортной карты "Тройка" расширили на Пермь и Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства городе.
"Постановление о выделении 24,9 миллиона рублей на внедрение "Тройки" в качестве средства оплаты общественного транспорта в этих городах подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – уточнили в пресс-службе.
Ранее транспортную карту столицы РФ начали использовать в Тульской области. На сегодняшний день по "Тройке" в регионе совершили 755 тысяч поездок. Кроме того, платежная карта применяется в Московской области на 400 маршрутах (с расширением еще на 300 с 14 апреля).
Заинтересованность в применении транспортной карты "Тройка" уже выразили и в других городах и регионах – систему могут ввести во Владимирской, Мурманской, Ленинградской и ряде других областей, а также в Сочи и Ульяновске.
Ранее сообщалось, что карту "Тройка" уже запустили в Перми в качестве пилотного проекта. Транспортный документ временно работал на двух межмуниципальных маршрутах.
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