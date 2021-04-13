Картами "Тройка" можно будет пользоваться в Перми и Комсомольске-на-Амуре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Действие транспортной карты "Тройка" расширили на Пермь и Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства городе.

"Постановление о выделении 24,9 миллиона рублей на внедрение "Тройки" в качестве средства оплаты общественного транспорта в этих городах подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – уточнили в пресс-службе.

Ранее транспортную карту столицы РФ начали использовать в Тульской области. На сегодняшний день по "Тройке" в регионе совершили 755 тысяч поездок. Кроме того, платежная карта применяется в Московской области на 400 маршрутах (с расширением еще на 300 с 14 апреля).

Заинтересованность в применении транспортной карты "Тройка" уже выразили и в других городах и регионах – систему могут ввести во Владимирской, Мурманской, Ленинградской и ряде других областей, а также в Сочи и Ульяновске.

Ранее сообщалось, что карту "Тройка" уже запустили в Перми в качестве пилотного проекта. Транспортный документ временно работал на двух межмуниципальных маршрутах.

