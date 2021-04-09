Транспортная карта "Тройка" заработала в Перми

Фото: Дептранс Москвы

Карта "Тройка" заработала на маршрутах в Перми, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что пока карта работает в качестве пилота на двух межмуниципальных маршрутах. Как только испытания пройдут успешно, карта заработает по всему городу и области.

"Мы объединяем регионы, и Пермь стала частью единой билетной системы. Там, где карта "Тройка" уже работает, видны положительные эффекты: для пассажиров это прежде всего удобный и выгодный способ оплаты проезда, а для региона – развитие безналичной оплаты в транспорте, повышение прозрачности системы и рост учета доходов", – сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что более 155 тысяч раз пассажиры проехали по "Тройке" в Подмосковье. Сейчас карта уже работает более чем на 400 маршрутах в 1,5 тысячи автобусов Московской области. Картой "Тройка" также можно оплачивать проезд в общественном транспорте Тулы, Тульской области, Комсомольска-на-Амуре и Ульяновска.