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Транспорт

10:28

Владельцы карт "Тройка" получат подарки за поездки в метро в марте

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владельцы транспортных карт "Тройка" смогут получить подарки за поездки в метро в марте. Акция действует для всех пользователей карт, зарегистрированных в мобильном приложении "Город". Для участия достаточно совершить 10 поездок в метро до 31 марта. Каждый участник, выполнивший условия, получит 5 купонов на специальные предложения от компаний-партнеров.

Воспользоваться подарками можно будет уже с 1 апреля. В этот день пользователям станет доступна новая вкладка в магазине мобильного приложения "Город". В ней будут размещены купоны в рамках акции: скидки на доставку продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов, повышенный кешбэк в крупнейших розничных сетях по объемам продаж электроники и бытовой техники, бонусные рубли от партнеров на эксклюзивные товары, а также специальные материальные призы.

Для участия в акции обязательна привязка "Тройки" к мобильному приложению "Город".

Забрать подарки в магазине можно с 1 по 30 апреля. Каждый из 5 купонов доступен только 1 раз. Все подробности – на сайте и в мобильном приложении "Город".

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